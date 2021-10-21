Erk Acarer'den SADAT paylaşımı: Hazır mısınız savaş suçluları?

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarla son dönemde yeniden gündeme gelen SADAT'a ilişkin gazeteci Erk Acarer'den "dosya" açıklaması geldi.

Acarer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki günlerde büyük bir SADAT dosyası açacağım. Dünyanın dört bir tarafındaki bağları ve kirli işbirlikleri içinde olacak. Hazır mısınız savaş suçluları?" diye yazdı.

Önümüzdeki günlerde büyük bir SADAT dosyası açacağım. Dünyanın dört bir tarafındaki bağları ve kirli işbirlikleri içinde olacak. Hazır mısınız savaş suçluları? @SADATcomTR — Erk Acarer (@eacarer) October 21, 2021

Acarer daha sonraki paylaşımında ise "O çatışmayı, o kaosu çıkaramayacaksınız!" ifadesini kullandı.

Erk Acarer kısa süre önce Sedat Peker'in bazı açıklamalarını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.