Eritreli sığınmacılardan Tel Aviv'de protesto: Polis gerçek mermi kullandı

İsrail’de yaşayan Eritreli yönetim karşıtı yüzlerce sığınmacı, Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen festivali protesto için sokağa çıktı. İsrail polisi, ülkelerindeki yönetime karşı Eritre Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen etkinliğin yapıldığı alana yürümek isteyen göstericileri engelledi. Polis bariyerini aşan protestocular ile gösterilere engel olan İsrail polisi arasında çatışma çıktı.

'Kendilerini tehlike altında hissettikleri için...'

İsrail polisi, 'yasa dışı' olarak tanımladığı protestodaki Eritreli kalabalığa karşı gaz bombası, tazyikli su ve copun yanı sıra gerçek mermi kullandı. İsrail Polisi'nden yapılan açıklamada, polis güçlerine taş ve yabancı cisimlerle saldıran protestocuların şiddeti sonucu 30 polisin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında polis memurlarının, 'kendilerini tehlike altında hissetmeleri nedeniyle' protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı bildirildi. Eritreli iki protestocunun da gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'de 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor

İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor. Sığınmacıların çoğu 2006-2007'den beri İsrail'de olmalarına ve anavatanlarına dönmeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlike hukuki olarak tanınmasına rağmen İsrail bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

Yapılan binlerce iltica başvurusu işleme alınmazken, bazıları ise uzun yıllardır beklemede. Dünya genelinde Eritre ve Sudanlı sığınmacıların mülteci olarak tanınma oranları, Eritreliler için yaklaşık yüzde 90, Sudanlılar için yüzde 60 civarında. Ancak çoğu ülkenin aksine, İsrail'deki sığınmacıların mülteci statüsünde tanınma oranı yüzde 1. (AA)