Ergene'de elektrik direğine asılı halde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yüksek gerilim taşıyan elektrik direğinde yanmış vaziyette asılı bir erkek cesedi bulundu. Bu sabah yaşanan olayda yaşamını yitirmiş olan Gökay Uçar’ın (41) "elektrik tellerini çalmak için direğe çıktığı" iddia edildi.

ANKA'nın haberine göre olay, saat 7.30 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan boş depo mevkiinde meydana geldi. Gökay Uçar'ın "elektrik direğinde bulunan telleri çalmak için direğe çıktığı, bir teli yanında bulunan kesici aletle kesmeye çalıştığı" iddia edildi. Uçar 31 bin 500 voltluk gerilime kapılarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan olay sonrası Ulaş trafo merkezinde bulunan sigortanın atmasıyla TREDAŞ ekipleri elektrik hattını kontrole çıktı. Soğuksu Caddesi’ne gelen ekipler elektrik direğinde bir erkeğin hareketsiz vaziyette asılı olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uçar’ın yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Gökay Uçar’ın cansız bedeni elektrik direğinden itfaiye ekiplerince indirilerek otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.