Erdoğan'la görüşmüştü: Mehmet Şimşek yakın çevresine konuşmuş

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi gündem olmuştu. Şimşek'in Erdoğan'ın teklifini kabul etmediği konuşulmuştu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugün konuya köşesinde yer verdi. Erkin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde FOX TV yayınında sarf ettiği şu sözlere değindi:

"Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde."

'Bakanken beni dinlemiyordu, şimdi nasıl dinleyecek?'

Erkin, konuyla ilgili edindiği yeni bilgileriyse şöyle aktardı:

"Şimşek'in yakın çevresine şu cümleleri kurduğunu öğrendim: 'Sayın Erdoğan ben bakanken beni dinlemiyordu. Şimdi, lütfen, nasıl ve neden dinleyecek?'

Bir soru daha var: Erdoğan ile Şimşek'i buluşturmak isteyen kadrolar iki ismi nasıl bir araya getirdi? Acaba Şimşek'e, 'Sayın Erdoğan sizinle görüşmek istiyor' ya da Erdoğan'a 'Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor' bilgisi mi verildi? Yine bir 'kandırılma' hikayesi mi var? (...)"