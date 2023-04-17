Babacan: Erdoğan meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in isminden medet umar hale geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'nin seçimlerin ardından kazanması durumunda ekonominin başına geçireceği ileri sürülen Mehmet Şimşek ile ilgili "Ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı, bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı" dedi.

Ali Babacan, Fox TV’de İlker Karagöz ile “Çalar Saat” programında gündemi değerlendirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen ve aktif siyasete dönmeyeceği belirtilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilişkin olarak Babacan, “Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde” ifadelerini kullandı.