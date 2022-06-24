Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı: Zam için 'var' da demedi 'yok' da

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay geçen hafta bir görüşme yapmış, Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili "Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var" dediğini aktarmıştı.

Görüşmenin detaylarını Hürriyet yazarı Hande Fırat'a anlatan Atalay, Erdoğan'a "Bir an evvel asgari ücretliye, işçi emeklisine, dar sabit gelirliye, işsize düzenleme gerekiyor; nefes alacakları, onlara oksijen olacak bir düzenleme lazım" dediğini söyledi.

'Zam var demedi, dikkatle dinledi'

Atalay, Erdoğan'ın durumun farkında olduğunu belirterek, "Zam için ‘var’ da demedi, ‘yok’ da. Ama dikkatle dinledi" dedi.

Atalay, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için bakanın çağrıda bulunması yeterli. Ok yaydan çıktı. Bir iyileştirme yapmak zorundalar. Yapmazlarsa aralık ayına kadar ne asgari ücretli tahammül eder ne de hükümet” ifadelerini kullandı.