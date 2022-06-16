Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la AKP Genel Merkezi'nde görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücrete ilişkin konuştu.

Atalay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir görüşme oldu. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı 'Her şeyin farkındayım' dedi"

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Cumhurbaşkanı da her şeyin farkın olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz.

"'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar"

Benim aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenler asgari ücretin bu kadar artmasını istemiyor. 'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar. Ben insanların cebine ne girecek ona bakıyorum. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım."