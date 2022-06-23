Ankara kulislerinde konuşulan asgari ücret formülü: '5 bin lira civarına getirilebilir'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te canlı yayında Temmuz ayında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi emeklileri de dahil olmak üzere alım gücünü daha yukarı çıkaracak bir fiyat ayarlaması, yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var" demişti.

Temmuz ayındaki yapılacak zam tartışılmaya devam ederken Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, "Yaklaşık 13 milyon emekli SGK’lı ve memur emeklisi, bunları maaşları artacak. Bunun dışında 4,2 milyon aktif memurun maaşı artacak" dedi.

'En alt gelir grubunda olan emekli maaşı 2 bin 500 lira'

Şahin, "SGK ve Bağkur emekli zammı şu an itibarıyla 35,64. Buna Haziran ayı enflasyon farkı eklenecek 3 Temmuz’da açıklanacak. Bunun dışında memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? 35,14 yaklaşık rakamlar bunlar. Yine bunlara 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran enflasyonu eklenecek" diye konuştu.

Zafer Şahin'in aktardığı kulis bilgileri şöyle:

"Bu iki grupta zam artışının yüzde 40 civarında olması bekleniyor. En düşük memur emekli maaşı 4 bin 300 liradan 6 bin 20 liraya çıkacak. En alt gelir grubunda olan emekli maaşı 2 bin 500 lira bu maaşın da 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında olmasına yönelik bir çalışma olduğu kulislerde konuşuluyor. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yüzde 2.5 oranında bir düzeltme yapılmıştı. Benzer bir çalışmanın olabileceği söyleniyor. Asgari ücret artışı ne olacak? O konuyla ilgili Ankara’da kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Formüllerden bir tanesi sigorta priminin asgari ücretli maaşına yansıtılması ve maaşın 5 bin lira civarına getirilmesi."