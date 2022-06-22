Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te canlı yayına katıldı. Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacağını söyledi. Enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Döviz bazında baktığımızda Türkiye'de dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle: