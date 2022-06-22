Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te canlı yayına katıldı. Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacağını söyledi. Enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Döviz bazında baktığımızda Türkiye'de dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Temmuz ayında işçi emeklileri de dahil olmak üzere alım gücünü daha yukarı çıkaracak bir fiyat ayarlaması, yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var.
- Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım.
- Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması.
- Hayat pahalılığını azaltmak için eldeki bütün imkanları seferber ederek çalışıyoruz. Bu yaz aylarında rahatlamayı hissedeceğiz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke oldu.
- Enerji fiyatlarıyla ilgili döviz bazında baktığımızda Türkiye'de de arttı ama dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz. Ya petrolünüz, doğal gazınız olacak ya da paranız rezerv para olacak. Paranız rezerv para değil, petrol, doğal gaz gelirleriniz yok. Vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilemesin diye 165 milyar TL kamudan finanse etmişsiniz. Burada yapılabilecek olan şeyler maksimum şekilde yapıldı. Türkiye'de ekonomide yeni bir yönelişin olduğunun altını çizmek lazım.
- Türkiye, 2013 yılından bu yana bir tercihte bulunmuştur. IMF programından ayrıldıktan sonra bir istikamete girdik. Üreten, istihdamı artıran, yatırımı teşvik eden, ihracatı arttıran bir Türkiye modeli.
- Türkiye üretimde ve ihracatta bir ivme yakaladı. Mühim olan bunu kalıcı hale getirmek. Enflasyon ve dövizde oynaklık da giderildikten sonra Türkiye çok önemli bir rotaya girmiş olacak.
- Alım gücü azalıyor, görüyoruz. Neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Bu zor süreçten inşallah çıkacağız.
- Vatandaşın gündeminde ne varsa hükümetin masasındadır. Eldeki imkanlar çerçevesinde vatandaşın sorunlarını çözmek hükümetin vazifesidir. Maaşlarda yüzde 40 civarı bir artış olabilir. Açıklama ilgili bakanlığa düşer.
- EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem ama dediğim gibi bu konu da hükümetin masasında.
- AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın böyle bir gündemi yok. Siyasi geleneğimizde seçim popülizmi yapmak yok. İnşallah 2023'de seçimlere gideceğiz.
- Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara . Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var.