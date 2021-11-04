Erdoğan'ın yürümekte neden güçlük çektiğini açıkladı

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5'te program yapan gazeteci Hasan Basri Akdemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürümekte zorlandığı görüntüler için açıklamada bulundu.

Akit tarafından "Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş" başlığıyla haberleştirilen açıklamada Akdemir, cumhurbaşkanının yarım saat boyunca ayakta kabul ve selamlama yaptığını ve ayaklarında uyuşma olduğu için adım atmakta zorlandığını iddia etti.

Erdoğan'ın yürüme konusunda yaşadığı zorluğa ilişkin daha önce de görüntüler ortaya çıkmış, TRT spikeri Işıl Açıklar, bunun fıtıktan kaynaklandığını söylemişti.

'Yakın ekibinden önemli bir kişiye kanser tanısı konuldu'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit'in kaynak olarak Saadet Partisi'nin kanalındaki bir ismi örnek göstermesi dikkat çekerken, adı geçen Hasan Basri Akdemir, ilginç bir iddiada daha bulundu.

Akdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık üzerinden birçok spekülasyon yapılıyor. Yıllar önce bu hataya yine düşülmüştü. Bu yanlıştır! Ama CB'nin yakın ekibinden önemli bir kişiye kanser tanısı konduğunda dair de bir haber var. Bize 'geçmiş olsun' demek düşer. Hasta hakları gereği ismi açıklamayacağım" dedi.