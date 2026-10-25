Erdoğan’ın 'vefa ziyareti' yaptığı Ali Kemal Hut kimdir?

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hocası ‘Kasımpaşalı Kemal Efendi’ olarak bilinen Ali Kemal Hut ile görüştü” denildi ve bir fotoğraf karesi paylaşıldı.

Peki, kimdir bu Ali Kemal Hut?

Haberde de söylendiği üzere, Erdoğan’ın Kuran hocası.

Daha önce Erdoğan’a oy vermeyenlerin cehenneme gideceğini söyleyen, bu nedenle kendi cemaatinden dahi tepki gören bir isim.

Erdoğan’a ilişkin ABD’ye gönderilen kripto mesajda adı geçen bu isme dair gazeteci Barış Terkoğlu’nun 2019 yılında Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazının bir bölümünü hatırlatıyoruz:

“Erdoğan’ın 63. doğum günü hediyesini hatırladınız mı? Bütün sevdiği insanlar, eski dostları, öğretmenleri bir araya gelmiş bir video hazırlamışlardı. Videonun sonunda ise aksakallı bir hoca beliriyordu. 'Kemal Efendi Hazretleri' diye tanıtılan zat, 'Rabbim hayırlı, uzun ömürler versin evladım' diye Erdoğan’a dua ediyordu.

Nüfustaki adı 'Kemal Hut'. 1934 yılında Rize’nin Sütlüce köyünde doğdu. Yıllarca Kasımpaşa Cami’inde müezzinlik yaptı. Erdoğan ile burada tanıştı. Ona Kuran okumayı öğretti. İslami konularda derinleşmesini sağladı. Ancak şöyle bir ayrıntı var ki Kemal Hoca İsmailağa Cemaati’ndendi.

Peki, Erdoğan öyle mi? 'Evet' diyemiyoruz.

Erdoğan, Kemal Hocası’na hiçbir zaman saygıda kusur etmedi. Ancak siyaset onu Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın da bağlandığı İskenderpaşa ile yakın düşürdü. Nasıl unutulur? İskenderpaşa şeyhi Mahmud Esad Coşan’ın 2001’deki cenaze töreninde, Korkut Özal ile Erdoğan en önde yan yana oturmuştu.

Kemal Hoca’nın televizyonlara çıkıp 'Tayyip Bey’in arkasında olmak bizim dini görevimizdir' dediğini biliyoruz. Ancak geçmişte durumun hiç de böyle olmadığını da hatırlıyoruz.

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ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’ın 20 Ocak 2004 tarihinde Washington’a gönderdiği kriptoyu aktaralım:

'Karizmatik, sokaktaki sıradan insanın izlerini taşıyan, ülke genelinde yüzlerce üyenin simaları ve meslekleri hakkındainanılmaz bir hafızaya sahip olan Erdoğan’ın pragmatik yanı oldukça güçlü. Bu pragmatizm kendisinin geçmişteki radikal İslamcı çevresinden uzaklaşmasına neden oldu, ki bu bize kendisinin bir zamanlar dini lideri olan Kemal Hoca tarafından üzüntüyle anlatılmıştır.'

Belli ki hocasıyla öğrencisi bir dönem uzaklaşmış, sonra yeniden kavuşmuştu. Kemal Hoca’nın fanatik şekilde Erdoğan’la buluşması İsmailağa’da da rahatsızlık yaratmış olacak ki cemaatin yayınında şu satırlar yer bulmuştu:

'Kendisinde hiç görmeye alışık olmadığımız siyasi üslup ve konuşmalar cemaatimiz tarafından yadırganmıştır. Her kesimden insanın etrafına toplandığı, verdiği icazet törenlerine, zikir halâkalarına katıldığı Kuran âşığı bir zatın siyasi polemiklere girmesini ve oy istemeye kadar düşmesini doğrusu hiç kimse tasvip etmemektedir. Hattabazen oy vermeyenlerin cehenneme gideceğini dahi söylemesi kargaşaya sebep olmuş, etrafındaki kesimin bir kısmının dağılmasına sebep olmuştur.'

Gerçekten de Kemal Hoca, Erdoğan’a oy vermeyenlerin cehenneme gideceğini dahi söylemişti.“

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