Erdoğan'ın Van mitingine katılmaları için memur ve öğrencilere mobbing

AKP'nin rutin bir miting hazırlığı haline gelen memur, belediye çalışanları ve öğrencilere yaptığı mitinge katılım "tavsiyeleri" taciz boyutuna varmış durumda. Geçtiğimiz ay Atatürk Havalimanı alanında yapılacak "Millet Bahçesi Temel Atma Töreni" kapsamında katılıma zorlanan memurlar fidan dikmeye çağrılmıştı. Van'da ise bir benzer uygulama ile kayyum belediyesi çalışanlarına, lise öğrencilerine ve memurlara iletilen mesajlar ile mitinge katılmaları "tavsiye" ediliyor.

AKP ve TÜGVA, liseleri gezerek öğrencileri mitinge davet ediyor

Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay yaptığı açıklamada, AKP'li yöneticilerin Van'daki bazı liseleri gezerek öğrencileri mitinge davet ettiğini ifade etti. Atabay, 8 Haziran günü AKP'li yöneticilerin Van'ın Tuşba ilçesindeki Şehit Ferhat Arslan İHL ve Ferhat Arslan Anadolu Liselerine giderek öğrencileri mitinge davet ettiklerini belirtti.

soL Haber'e konuşan öğretmenler, TÜGVA yönetiminden kişilerin liseleri gezip öğrenciler ve okul yönetimleri ile temaslar kurarak mitinge katılımları için baskı yaptıklarını ifade etti. Ziyaret edilen liselerin daha çok İmam Hatip Liselerinden seçildiğini ifade eden öğretmenler, katılım konusunda yaptıkları baskılardan dolayı birçok okul yöneticisinin de kaygıyla mitinge katılmaya çaba harcayacaklarını ifade ettiler. Çünkü aksi durumun okuldan sürülme ya da açığa alınma ihtimaline yol açabileceği öne sürülüyor.

Kayyum belediyesi çalışanları ve memurlara katılımları için sıkı takip

Mitinge katılım konusunda işten çıkarılma ile tehdit edilen Van ve bazı ilçelerin belediye taşeron işçileri ile bazı kurumlardaki memurlara üstleri tarafından resmi olmayan bildirimlerle mitinge katılımları "tavsiye ediliyor". Birçok çalışanın mitinge katılmamak için rapor almayı denediği ya da mazeret beyan ettiği ifade ediliyor.

soL Haber'e süreci anlatan bir memurun "Hadi mitinge katılım için memurları şart koştun, bunu anladım. Katılan sonuçta Cumhurbaşkanı. Protokol falan derken bahane üretebilirler. Ama belediyede taşeron işçileri ya da lise öğrencileri için akla yakın hiçbir bahane yok. Öyle bir hal aldı ki baskılar, yarın mitinge arabası yolda kaldığı için gidemeyen birine mesai günü kötü gözle bakılacak" sözleri yaşanan baskıyı anlatıyor.

Geçtiğimiz gün ise Van halkını mitinge davet etmek için esnaf ziyareti yapan AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu "bizi perişan ettiniz" diyen esnaf tarafından protesto edilmişti. Her temaslarında mitingin çok kalabalık olması gerektiğini vurgulayan AKP'li yöneticilerin bu kaygısı, Van'da katılımın düşük olma ihtimaline göre hareket ettikleri yorumları getirirken şehir dışından otobüslerle mitinge katılım bekleniyor.