AKP Van İl Başkanı'na esnaftan tepki: Bizi perişan ettiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Haziran'da Van'a yapacağı ziyaret için çalışmalar yapan AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ziyaret ettiği esnaflardan tepki gördü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimi açılışlar ve temaslar için Van'ı ziyaret edeceği 11 Haziran öncesinde Van'da AKP yöneticileri halkla temaslar kurmaya deniyor. Gittikleri bir çok yerde tepki gören AKP Van İl Başkanlığı esnaf ziyaretlerini kısa tutmak zorunda kaldı.

Van merkezli Serhat News'in haberine göre AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu esnaf ziyaretleri sırasında tepkiyle karşılandı. Vanlı bir esnafın Türkmenoğlu'na "Yaşadığımız krizin sahibi partinizdir. Bizi perişan ettiniz” demesi üzerine ziyaret yarıda kesildi.

Yaşananlar kameralara böyle yansıdı.

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