Erdoğan'ın 'tedbir' açıklamasına EMEP, SOL Parti ve TKP'den tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kur tedbiri' kararlarına ilişkin Emek Partisi, TKP ve SOL Parti'den açıklama geldi.

SOL Parti: Bu soyguna hep birlikte dur diyelim

"Döviz-Faiz Derken BÜYÜK SOYGUN" başlıklı SOL Parti açıklamasında, "Faiz sistemi dün akşam tamamen dolarize olmuş, TL fiilen tedavülden kaldırılmıştır. Faiz düşürülüp dolar yükseltilirken de örtülü faiz artışı ile dolar düşürülürken de birileri saniyeler içinde servetini katlıyor" denildi.

Açıklamada, "Halkın cebinden süper zenginlerin kasasına servet aktarımı gerçekleşiyor. Erdoğan’ın dün geceki örtülü faiz artışı kararıyla rantiye kesime garanti vermiştir. Bu garanti yurttaşların, yani hepimizin cebinden alınarak ödenecek. Büyük soygun devam ediyor! Bu soyguna hep birlikte dur diyelim" ifadesi kullanıldı.

Emek Partisi: Bu düzenin kaymağını kim yediyse faturayı da o ödemeli

Kur değişiminden kaynaklı farkı emekçilerin, halkın ödeyeceğini vurgulayan Emek Partisi'nin "Bu düzenin kaymağını kim yediyse faturayı da o ödemeli" başlıklı açıklamasında ise, "Buna sessiz kalmamalıyız! Hükümetin ülke ekonomisini içine soktuğu durumda, emekçilere dayattığı model, mevduatların büyük kısmına sahip olan ve toplamda ancak binde 3’ü oluşturan milyonerleri, zenginleri, patronları, rantiyecileri ve vurguncuları kurtarmak, onların olası zararlarını halktan topladığı vergilerle ödemek. Bunu kabul etmiyoruz!" denildi.

TKP: Patronlara ve rantçılara aktarılan kaynakların muslukları derhal kesilmeli

TKP açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik önlemler ve bir süre önce gündeme getirilen Yeni Ekonomik Model'in halkın yaşadığı sorunları çözmeyeceği, ekonominin yapısal sorunlarını ortadan kaldırmayacağı belirtildi.



"Yıllardır sermaye sınıfı adına ekonomiyi yöneten, ülkenin kaynaklarını yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çeken iktidar şimdi, sermaye yanlısı ekonomik programların yol açtığı çöküşü makyajlama çabasındadır." denilen açıklamada şunlar dile getirildi:



"Yeni önlemler ile yapmaya çalıştıkları patronlara, daha fazla kaynak aktarmanın yeni mekanizmalarını yaratarak yangını söndürmeyi hedeflemekten başka birşey değildir. Son aylarda, döviz ve enflasyonun artışı ile alım gücü düşen ve hızla yoksullaşan emekçilere asgari ücrette kaşıkla verdiklerini şimdi başka finansal araçlarla kepçeyle almaya çalışmaktadırlar.



Emekçiler daha fazla fedakarlık yapamaz, kemer sıkamaz... Patronlara ve rantçılara aktarılan kaynakların muslukları derhal kesilmeli, tüm kaynaklar halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve insanca yaşanabilecek bir düzenin kurulması için seferber edilmelidir."