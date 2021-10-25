Erdoğan'ın talimatı sonrası Dışişleri'nden 'çıt' yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Osman Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için talimat verdiğini duyurmuştu.

Söz konusu talimatın ise bildirinin hemen ardından verildiği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın bu talimatı ve talimatını resmen açıklaması sonrası gözler Dışişleri'ne çevrilirken, hâlâ tek bir resmi açıklama dahi yapılmadı.

İddiaya göre Dışişleri başka bir formül için girişimde bulundu ancak Erdoğan bunu kabul etmedi ve talimatında ısrarcı oldu.

Erdoğan bugün bakanlarını toplayacakken, konunun burada resmi bir karara dönüşmesi bekleniyor.