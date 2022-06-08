Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesinin incelenmesi için RTÜK'e başvurmuştu: 'Kurula alınmadı'

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Gezi eylemlerine katılanlar hakkında sarf ettfiği "çürük" ve "sürtük" sözlerinin incelenmesi için üst kurula başvurmuştu.

Taşcı, başvurusunun bugün yapılan üst kurul toplantısının gündemine alınmadığını açıkladı. Taşcı, sosyal medya hesabından, "Sayın Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısında, Geziye katılanlar için kullandığı ‘çürük/sürtük’ sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum. Takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.