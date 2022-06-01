'Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesi incelenmeli'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM grup toplantısında Gezi’ye katılanlar için "sürtük" ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu sözleri birçok televizyon tarafından canlı yayınlandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan’ın bu sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasilerin faaliyetlerini denetlemeye başlayan RTÜK, Geziye katılanlara 'sürtük' diyen CB Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalları 6112 sayılı yasanın 8/1/m ile n bendinde düzenlenen yayınlarda ‘kaba, argo ve müstehcen’ ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelemeli" dedi.

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasını yayınlayan Tele1, KRT TV, Flash ve Halk TV’ye yüzde 3 para cezası vermişti.