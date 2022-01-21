Erdoğan’ın sözlerine Kremlin’den yalanlama geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ve Zelensky ile Türkiye’de bir araya getirme girişimi Kremlin’den geri tepti.

Erdoğan’ın “Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski’yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" açıklamaları üzerine konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığı söyledi.

Haberrus'da yer alan RİA Novosti'nin haberine göre, Erdoğan’ın Putin ile bu teklifi görüşüp görüşmediği ve konuyla ilgili herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir şey yok… Sadece Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Ukrayna’nın Minsk Anlaşmasını yerine getirmemesi var” dedi.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyaretinde basın mensupların karşısına geçen Erdoğan,“Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski’yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin’in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Erdoğan’ı yalanlayarak Putin’in Türkiye’ye gelmek gibi bir planının da olmadığını söyledi.