Erdoğan: Temennimiz bir an önce Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirebilmek

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nda (AA) yer verilen habere göre, toplantının sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ilişkilerine dair yöneltilen bir soruya "Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek" cevabını verdi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var, Putin ile de görüşeceğim."

‘Ticaret hacmimizi 500 milyon dolara çıkarmak istiyoruz’.

Öte yandan Türkiye-El Salvador ilişkileri hakkında da konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020'de 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" ifadelerini kullandı.