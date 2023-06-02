'Erdoğan'ın Soylu'dan çok başı ağrıdı': İçişleri Bakanlığı için hangi isimler konuşuluyor?

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından yeni kabinenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tekrardan bakanlık görevine getirilmeme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten T24 yazarı Tolga Şardan, "Soylu'dan çok başı ağrıdı Erdoğan'ın. Hatta artık son dönemde pişmanlık yaşadığı AKP'lilerce dile getiriliyor. Bunu bizzat Erdoğan'ın yakın çevresi de seslendiriyor" ifadelerini kullandı.

Şardan; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, MİT Başkanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı için gündeme gelen isimler olduğunu belirtti.

Şardan'ın "İçişleri Bakanlığı'nda neler olacak?" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

'AKP tabanında baş gösteren huzursuzluk'

"Peki yeni kabinde İçişleri Bakanı kim olacak?

Zira AKP çevrelerinde Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte MHP ve temsil ettiği milliyetçi cenahtan Milli Görüş'e doğru kademeli geçiş yapacağı değerlendiriliyor.

Bu yaklaşımın en önemli sebeplerinden birisi, son dönemde özellikle bürokrasideki atamalarda MHP ve bağlantılı isimlere çokça yer verilmesiyle AKP tabanında baş gösteren huzursuzluk.

Cumhurbaşkanı'nın bu istikamette siyasete devam etmesi, kabinedeki görevlendirmelerdeki tercihleri de doğrudan etkileyecek.

İşin özü, Erdoğan'ın önünde iki yol var. Ya kendi tabanına uygun ya da MHP'nin destek vereceği bir ismi İçişleri Bakanı olarak atayacak.

MHP'yi biraz geriye atıp, kendi tabanını mutlu edecek bir atama yapacak olursa, söz konusu kritere uygun adaylar var. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin bu adaylardan ikisi.

İstanbul Valisi'ni bizzat Erdoğan atadı. Erdoğan nezdinde etkili olan Gaziantep cenahının önerisiydi Yerlikaya. Bir de Suriyeliler konusunda epeyce önemli görev yaptı, Gaziantep Valisi'yken.

Ankara Valisi Şahin, ilk kez AKP döneminde vali oldu. Henüz hiç merkez görmeyen valilerden. Klasik devlet memuru. Akçeli işlerde adı hiç duyulmadı. Bilakis kendi sorumluluğunda olan bazı akçeli ve sıkıntılı konularda yargıyı devreye sokmaktan geri durmadı. Soylu'nun ekibinden değil. Erdoğan'ın kaybetmek istemediği bürokratlardan.

Fidan ve Hacımüftüoğlu da konuşulan isimler arasında

Yerlikaya ve Şahin'in yanı sıra iki önemli isim daha var. İlki, MİT Başkanı Hakan Fidan. Fidan, artık sokaktaki herkesin tanıdığı bir bürokrat. Ortaya atılan kabine listelerine bakılırsa, bakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belki İçişleri Bakanı, belki de Dışişleri Bakanı.

Ancak Fidan'ın bakan olması için önemli bir süreç var. Fidan'ın adını piyasaya sürenler bu süreci atlıyorlar. Erdoğan'ın Fidan'a bakanlık listesinde yer vermesi için öncelikli ve şart koşul, Fidan'ın yerine MİT Başkanı olacak yeni ismi bulması. Kendisinin yüzde yüz güveneceği bir MİT Başkanı'nı bulamaması halinde Fidan, mevcut görevine devam eder. Kaldı ki, MİT Karargahı'nda da Başkan'ın gitmesi olasığına karşı herhangi bir hareket yok.

Diğer önemli isim Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu. Hacımüftüoğlu, mülki idare kökenli bir bürokrat. Zaten daha önce Erdoğan'ın memleketi Rize'de valilik yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 17 / 25 Aralık'tan hemen sonra da MGK Genel Sekreteri olarak atandı. Trabzon Çaykaralı. Erdoğan'ın en güvendiği üç bürokrat varsa, birisinin Hacımüftüoğlu olduğu başkent bürokrasisince bilinir. Erdoğan'ın kendisini "emanet edebileceği" bir isim aynı zamanda.

Bir noktayı daha açık konuşmak gerekirse; Soylu'dan çok başı ağrıdı Erdoğan'ın. Hatta artık son dönemde pişmanlık yaşadığı AKP'lilerce dile getiriliyor. Bunu bizzat Erdoğan'ın yakın çevresi de seslendiriyor. En az iki kez görevden almak istedi, ittifak ortağı Bahçeli 'ricacı' olunca Soylu görevde kaldı. Yine AKP kulislerinde Erdoğan'ın ikinci kez aynı durumu yaşamak istemediği ve bu sebeple güvenebileceği bir isme İçişleri Bakanlığı'nı vereceği değerlendiriliyor.

Bürokrat kökenli bu isimlerden öne çıkan Hacımüftüoğlu kanımca. Ama nefes aldığımız coğrafyanın Türkiye, konumuzun da siyaset olduğunu göz önüne alırsak konuşulan isimlerden farklı birisi de bakanlık koltuğuna oturabilir.

Erdoğan belki de milletvekili seçilen bir ismi atayacak. Bu olasılık da hep gündemde. Bu olasılık da yine iki alternatifli. AKP tabanına uygun birisi olursa öne çıkan isim Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala."