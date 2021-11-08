‘Erdoğan’ın seçilebilmesinin tek yolu’ dedi: ‘AKP bu formül üstünde çalışıyor…’

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün Flash TV’de yayınlanan ‘Hafta Sonu Haberleri’ programında Gizem Fidan’ın sorularını cevapladı.
“Erdoğan anketlere baktığında cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda en çok oyu alabilecekken, iş 2. tura kaldığında muhalefetin birleşmesiyle seçimi kazanamayacağını gördü” diyen Aygün, “Bir yandan seçim yasasıyla oynamayı düşünüyor, ama yine kazanacağından emin olamıyor. Bu yüzden 1. turda en çok oy alanın kazanacağı bir cumhurbaşkanlığı seçimi öngörüyor. İşte işin püf noktası burası” ifadelerini kullandı.
Halkoylamasına gidilmesi gerekiyor
“1. turda en çok oy alanın kazanacağı bir seçim için anayasa değişikliği gerekiyor. Ancak Meclis'te bunu sağlayacak beşte üç çoğunluğa sahip değil. Bu durumda halkoylamasına gidilmesi gerekiyor ki, ona da üçte iki çoğunluk gerekiyor” şeklinde sözlerine devam eden Hakan Aygün, şu ifadeleri kullandı: