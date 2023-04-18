Erdoğan'ın reytingi düştü: İlk 10'a giremedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı içerisinde 3 canlı yayına katıldı. Bunların ilki 1 Şubat'ta TRT ortak canlı yayınıydı. TRT-1, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arabi, TRT Radyo-1 ve TRT Radyo Haber'in aynı anda yayınladığı program, reytinglerde beklenen ilgiyi göremedi. Ortak yayında yer alan kanalların hiçbiri Total'de, AB'de ve ABC'de ilk 10'a giremedi.

Erdoğan Nisan ayında da 2 farklı ortak canlı yayına katıldı. 5 Nisan'da katıldığı 24 TV, 360 ve tv4 ortak canlı yayını da reytinglerde beklenen ilgiyi görmedi. Program, Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 arasına giremedi.

Erdoğan son olarak 12 Nisan'da CNN Türk-Kanal D ortak yayınına konuk oldu. Gerçek Gündem'in derlemesine göre Cumhurbaşkanı Özel Yayını ile sadece AB grubunda 5. sırada yer alan Kanal D, Total'de 13. sıradan, ABC'de ise 12. sıradan listeye girebildi.