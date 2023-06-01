Erdoğan'ın programı netleşti: 'Kabine'yi açıklayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günkü yemin töreni programı netleşti.

Erdoğan, Cumartesi saat 14.00’te önce Meclis’te yemin edecek.

Daha sonra saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkabir’den Beştepe’ye gidecek.

Saat 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü’nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan’ın Cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.