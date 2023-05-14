Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Okulda, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı.

Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan 212, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, sdaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.