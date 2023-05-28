Erdoğan’ın oy kullandığı okulda gerginlik

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak ikinci tur için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Sözcü'nün haberine göre Erdoğan’ın oy kullanmak için sıra beklediği anlarda sandık başında yaşanan gerginlik nedeniyle okulda bir anda sesler yükseldi. Bir yurttaşın "10 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum" diye bağırdığı duyuldu.

Seslerin yükseldiği tarafa bakan Erdoğan yanında bulunanlara olayın yatıştırılması talimatı verdi.

Tartışmanın neden çıktığı anlaşılamazken seslerin kesilmesi üzerine Erdoğan oy kullanacağı sandığa doğru ilerledi.