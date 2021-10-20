Erdoğan'ın 'otel gibi' yurtlarında öğrenciler isyanda

Önceki gün Van'daki KYK yurdunda koşullara isyan eden öğrenciler rektörün evine kadar yürümüş, taleplerini dile getirmişti.
Dün gece ise İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda öğrenciler, yurt çevresindeki güvenlik sorunlarına ve kötü koşullara karşı eylemdeydi.
"Pahalı yemekhaneyi, kötü interneti kabul etmiyoruz. İnsani koşullarda barınmak istiyoruz" diyen öğrenciler yaptıkları eylemde taleplerini dile getirdi.
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda öğrenciler, yurt çevresindeki güvenlik sorunlarına karşı eylemde.— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) October 19, 2021
Pahalı yemekhaneyi, kötü interneti kabul etmiyoruz. İnsani koşullarda barınmak istiyoruz! pic.twitter.com/zLhiOBYFRS