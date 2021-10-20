Erdoğan'ın 'otel gibi' yurtlarında öğrenciler isyanda

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'otel gibi' dediği yurtlardaki kötü koşullara karşı üst üste eylemler yapılıyor.

Haber Merkezi

Önceki gün Van'daki KYK yurdunda koşullara isyan eden öğrenciler rektörün evine kadar yürümüş, taleplerini dile getirmişti.

Dün gece ise İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda öğrenciler, yurt çevresindeki güvenlik sorunlarına ve kötü koşullara karşı eylemdeydi.

"Pahalı yemekhaneyi, kötü interneti kabul etmiyoruz. İnsani koşullarda barınmak istiyoruz" diyen öğrenciler yaptıkları eylemde taleplerini dile getirdi.

Haber

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ayakta: Öğrenciler rektörün evine yürüdü