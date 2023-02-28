Erdoğan'ın niye 'helallik' istediğini yazdı: 'Öfkesi Soylu’ya mı?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depreme ilişkin yapılan bir toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu "felaketin büyüklüğü konusunda kendisini eksik bilgilendirildiğini ve müdahalede geç kalındığını" belirterek diğer bakanların ve AKP’nin üst düzey yöneticilerinin huzurunda azarladığı iddia edildi.

Depremden 6 gün sonra Erdoğan Adıyaman'a gitti. İlk açıklamasında, “Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık. Depremin yıkım etkisi 10 il ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgedeki kamu görevlilerinin kendisinin ya da ailesinin yıkım altında kalması eklenmiştir. Bölgede sert bir kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak önümüze çıkmıştır. Yolların bir kısmı da ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır" dedi.

HalkTV'den Seyhan Avşar, dün Erdoğan’ın “Depremin ilk günleri Adıyaman’da arzu ettiğimiz çalışmaları maalesef yürütemedik” sözlerinin bu gerilimi doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın bu açıklaması müdahalede geç kaldığını kabul ettiği anlamını taşırken AKP üst düzey yöneticilerinin ve bakanların katıldığı deprem konulu bir toplantıda bu gecikmenin yansımaları yaşandı.

İddialara göre Erdoğan afetin büyüklüğü konusunda kendisinin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek Bakan Soylu’ya kızdı. Soylu’nun yapacağı sunum ise en sona bırakıldı. İkilinin arasındaki gerilimin büyüdüğü öne sürüldü.