Erdoğan 'helallik' istedi: Arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık

Hem hazırlık yapmamakla hem de müdahaledeki koordinasyonsuzluk ve zamanında olmaları gereken yerde olunmaması ile eleştirilen AKP iktidarı, Kahramanmaraş depremlerinden sonra hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında eleştirilere "Namussuzlar" diyerek çıkışmıştı.

Önce hakaret etti sonra kabul etti

Adıyaman'daki konteyner kentte açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'helallik' isteyerek "Tüm olumsuz şartlardan dolayı ilk gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Her şeyin farkındayız" dedi.

Erdoğan, Osmaniye’den Kızılay’ın çadır göndermediğini söyleyenlere "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Ahlaksız, namussuz, adi… Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırdı. Böyle vicdansızlık olur mu?” sözleriyle hakaret etmişti.

Bahçeli de Türkiye’nin 21 günde ayağa kalktığını savunmuştu:

"Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış bir Türkiye’dir. Üç önemli konu vardır. Birincisi beslenme ikincisi barınma üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.”

Hellallik istedikten sonra bir kez daha hakaret eden Erdoğan şunları söyledi:

"Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın."