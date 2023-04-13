Erdoğan'ın 'Muhatabın benim' dediği ABD Büyükelçisi, Akar'la açılışta

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bizim kapılar ona kapandı" diyerek tepki gösterdiği ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hatay'da NATO çadır kentinin açılışına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin konaklamaları ve eğitim görmeleri için okul ve derslik olarak hazırlanan Antakya NATO Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı.

Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve NATO Avrupa Müttefik Yüksek (SACEUR) Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake katıldı.

Erdoğan 'Bizim kapılar ona kapandı, muhatabın benim' demişti

ABD Başkanı Joe Biden tarafından büyükelçilik görevine getirilmeden önce Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yapan Ankara Büyükelçisi Flake, 29 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu temasa tepki göstermişti.

Erdoğan, 3 Nisan'da Bağcılar Ülkü Ocakları'na yaptığı açıklamada, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır” demişti.

“Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?” diyen Erdoğan, “Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin” sözleriyle tepki göstermişti.