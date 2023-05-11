Erdoğan'ın mitinginde dikkat çeken 'İnce' anonsu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıkladığı dakikalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara mitinginde ise sahneden dikkat çeken bir anons yapıldı.

Erdoğan'ın mitingdeki konuşmasının ardından sahnedeki sunucu, kalabalığa seslenerek İnce taraftarlarına çağrı yaptı.

Anonsta şu ifadeler yer aldı: "7'li masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz, sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır."

İnce adaylıktan çekildiğini belirttiği açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" demişti.