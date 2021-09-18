Erdoğan'ın mitingi dolmadı, AKP'li belediye çalışanları alana getirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı. Maliyetinin 3,2 milyar TL olduğu belirtilen 341 projenin açılış töreninde, miting alanının çevresi ve alana çıkan yollar bir gön önceden demir bariyerlerle çevrildi, çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi.

Anka'nın haberine göre, miting alanının belli bölümleri boş kaldı. AKP’li Akdeniz Belediyesi temizlik işçilerinin de iş kıyafetleriyle alanda olduğu görüldü.

Belediye araçlarıyla alana taşındılar

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Silifke Belediyesi’ne ait bir aracın üzerine AKP logosunun yapıştırıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Antmen, paylaşımında "Kamu araçları babanızın malı olmadığı gibi partilerinizin de araçları da değildir. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmak zorunda. Mersin'de miting alanını doldurmaya devletin araçları yetmedi, bakanlıkların araçları da yetmedi hatta belediyelerinin araçları da yetmedi" diye yazdı.