Erdoğan'ın 'memur maaşı' açıklamasına CHP'li Özkan'dan tepki

HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a yanıt geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Kılıçdaroğlu geçen hafta, iktidarımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak, yani net 21.265 TL olacak demişti. Erdoğan yine taklit etti. Kılıçdaroğlu doğruyu söyler, kaynağı halk için kullanır. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!''