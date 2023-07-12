Erdoğan'ın maaş zammını böyle savundu: Genel müdür maaşının altında kalacaktı

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, bazı emeklilere yüzde 25, asgari ücretliye yüzde 34, memura ise yüzde 17.55+8.077 lira seyyanen zam yapan iktidarın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapacağı zam da belli oldu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel haberi “Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor!” diye duyurdu. Özel paylaşımının devamında “86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL’ye yükseltiyor!” ifadelerini kullandı.

'Bu polemik yapılacak bir konu değil'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam eleştirileri üzerine, “Şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı, milletvekili maaşının altında. Bakan yardımcılarının maaşının da altında. Bir süredir artış yapılmasına izin vermedi. Buradaki artışı yapmazsak neredeyse bir süre sonra genel müdür maaşlarının altına düşmüş olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı maaşının sadece kendisini değil, eski Cumhurbaşkanları, başbakanları, eş ve mirasçılarını da olumsuz etkilediğine işaret eden Yılmaz, “Bu polemik yapılacak bir konu değil. Devletin de belli bir hiyerarşisi var. O hiyerarşi içinde yapılması gereken bir yapı var. Bu şahıslarla alakalı değil, bugün a şahsı olur, yarın b şahsı olur ama bir düzeni de devam ettirmemiz gerekiyor. Burada rakamlara girmek istemiyorum” dedi.