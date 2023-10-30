Erdoğan'ın 'kültür' ödülü verdiği Ali Birinci kamu zararına sebebiyetten hapis cezası almış

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödüle layık gördüğü eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ali Birinci'nin 2015 yılında "kamu zararına sebep olduğu" iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananları açıkladı.

'Kültür' bölümünde Ali Birinci'nin ödül aldığı belirtildi.

Ali Birinci, 1 Ağustos 2008 - 12 Eylül 2011 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmıştı.

Birinci hakkında 2015 yılında kurumun yayın satış bürosu için dükkan alırken kamu zararına sebep olduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın sonucunda, Birinci'nin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama ilkesine uygun davranmayarak, üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.

Mahkeme, Birinci'yi 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak cezasının, "daha önce kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve yargılamada gösterdiği pişmanlık" dolayısıyla ertelendiğini belirtmişti.