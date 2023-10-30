Erdoğan, Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafını paylaştı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü verilen Attila İlhan'ın yerine onu canlandıran Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları açıkladı.

Erdoğan’ın X hesabından yapılan paylaşımda, bu kapsamda Vefa Ödülleri'ne Attila İlhanBarış Mançoİsmail Hakkı UzunçarşılıMuhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'nin değer görüldüğü kaydedildi.

Ancak Erdoğan'ın hesabından yapılan paylaşımda şair Attilla İlhan’ın fotoğrafının yerine onu canlandıran, sinema sanatçısı Tarık Akan'ın fotoğrafı yer aldı.

Skandalın sosyal medya kullanıcıları tarafından farkedilmesi ve gelen tepkiler üzerine hata düzeltildi, Attilla İlhan'ın gerçek fotoğrafı paylaşıldı. 

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, 2016'da yitirdiğimiz Tarık Akan, Nebil Özgentürk’ün çektiği “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı belgeselde Attila İlhan’ı canlandırmıştı. 

İşte Erdoğan'ın hesabından yapılan hatalı paylaşım:

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