'Erdoğan'ın korumalarının 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı'

Dün Diyarbakır'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşmaya çalışan Şanlıurfa'nın AKP'li Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü korumalar itmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hem bu olay hem de A Haber'in "Diyarbakır'da Erdoğan'a sevgi seli" haberine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunurken, "A Haber, oy kaybedince bölgeyi hatırlayıveren Erdoğan lehine slogan atanlar Diyarbakırlılar mı, yoksa çevre illerden otobüslerle taşınan AKP'liler mi? Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı! Urfa’yı hizmete hasret bırakan Zeynel başkan da Diyarbakır’a geçivermiş!" paylaşımında bulundu.