Boyun Eğme yeni sayısında tütün üreticilerini doğrudan etkileyen ve tek gelir kaynaklarını elinden alan düzenlemeyi manşetine taşıdı.

İktidara "Korkunun ecele faydası yok... Yıkılacaksınız" diye seslenen Boyun Eğme'de şöyle deniliyor:

"Dört yıl önce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan tütün ürünlerinin satılmasına yasak getirilmiş ve bu düzenlemeye uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı.

İşte bu düzenleme, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, birkaç dönümlük arazisinde tütün üreten ve geçimini tamamen bundan sağlayan yüzbinlerce yurttaşımızı doğrudan etkiliyor. Düzenlemeyle beraber, üreticilerin tek gelir kaynakları ellerinden alınmış oluyor.

Hem de herhangi bir alternatif geliştirilmeden…"

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısında "Yerli üreticiye darbe, sigara tekellerine kıyak", "Her şey TEKEL'in özelleştirilmesiyle başladı", "Adıyamanlı tütün üreticisi anlatıyor" başlıklı yazılara yer veriliyor.

Boyun Eğme'nin 329. sayısını okumak için görsele tıklayınız: