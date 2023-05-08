Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde 'Ölürüz de öldürürüz de' sloganı atıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde alandaki bir yurttaşın "Ölürüz de öldürürüz de" sözleri kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, Kırklarelilerin kendilerini bağırlarına bastığını belirterek, "Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Şu sevdanızla, aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.