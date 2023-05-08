Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde 'Ölürüz de öldürürüz de' sloganı atıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde alandaki bir yurttaşın "Ölürüz de öldürürüz de" sözleri kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan, Kırklarelilerin kendilerini bağırlarına bastığını belirterek, "Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Şu sevdanızla, aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde 'Ölürüz de öldürürüz de' sloganı atıldıhttps://t.co/OqhaFv1gxD pic.twitter.com/tJsIG5aScr— soL Haber (@solhaberportali) May 8, 2023