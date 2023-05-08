Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde 'Ölürüz de öldürürüz de' sloganı atıldı

Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde alandaki bir yurttaşın 'Ölürüz de öldürürüz de' sözleri kameralara yansıdı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli mitinginde alandaki bir yurttaşın "Ölürüz de öldürürüz de" sözleri kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, Kırklarelilerin kendilerini bağırlarına bastığını belirterek, "Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Şu sevdanızla, aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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