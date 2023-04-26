Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın rahatsızlığı nedeniyle kesildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayının aniden kesildi.

Saat 22.00'de Kanal 7 ve Ülke TV'de başlayacağı açıklanan yayın, 23.30 sıralarında başladı.

Yayının ilk dakikalarında, Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk'ün sorduğu soruya cevap vermediği görüldü. Söz konusu anlar yaşanırken kamerada Erdoğan gösterilmezken, Öztürk'ün "Reklam" dediği duyuldu. O anlarda ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program aniden kesildi.

'Ciddi manada üşüttüm'

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan yayında konuşan Erdoğan, rahatsızlandığnı belirterek, “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” dedi.