Erdoğan 'winner ceketi' marka zannetti: 'Ben milliyim, onları giymem'

Ankara'da gerçekleştirilen 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' isimli etkinlikte konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda kendisi için hazırlanan "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" ifadeli dövizi yanlış anladı.

İngilizce 'kazanan' anlamına gelen 'winner' kelimesini yabancı bir marka zanneden Erdoğan, "Ya o winner ceketi kim giyiyor? Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi.

Söz konusu dövizde yer alan "winner ceket" ifadesinin, Erdoğan'ın sıkça tercih ettiği ekoseli ceketleri için kullanıldığı biliniyor.