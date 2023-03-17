Erdoğan'ın kararından sonra NATO'dan açıklama: 'Finlandiya ve İsveç NATO'yu güçlendirecektir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecinin başlayacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğine başvuru sürecine de vurgu yaparak şöyle dedi:

"Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onay sürecini onaylama sürecini başlatma kararından memnuniyet duyuyorum. Finlandiya ve İsveç NATO'yu daha da güçlü yapacaktır. Tüm müttefikler, iki ülkenin de en yakın zamanda tam üye olması gerektiğine dair fikir birliğindedir" dedi.