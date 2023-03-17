Erdoğan: Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamada konuşan Erdoğan'ın söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. Dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyoruz.

NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu, elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor.

Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlamasına Madrid'de yapılan NATO zirvesinde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak 3'lü muhtırayı imzalamak suretiyle, Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık.

Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın 3'lü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimiz'deki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm caddesi sürekli olarak Türkiye'deki PKK YPG uzantılarının gösterileri oluyor. 120 civarında teröristin listesini verdik bize verin dedik bu teröristleri. Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler veremediler. Vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bunun için de Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugünkü imza ile gösterdik. Yazıyı parlamentomuzu gönderdim. Bundan sonrası komisyon oradan da Genel Kurula gidecek. Tememmiz seçim öncesi yetiştirmek. İki ülkeye hayırlı olsun."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise ''Çok üzücü bir afet felaket yaşandı bunun neticesinde de insanlar ortak fayda iyilik için çalışmanın önemini gördüler. Bunun örneklerini uluslararası arenada çoğaltabiliriz. Teşekkürlerimi iletmek isterim bence siz her yerde herkesle görüşebilen konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz bunu yapan tek kişiniz. NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Bir komşumuz da var İsveç. Kendileri iyi insanlar iyi bir halk. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz Baltın Denizi'nde kıyımız var'' diye konuştu.