Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu neden uzakta oturttuğu belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisini neden uzakta oturttuğunu açıkladı, öte yandan kendilerine ittifak teklifinde de bulunduğunu söyledi.

Karamollaoğlu'nun Erdoğan görüşmesine ilişkin aktarımları şöyle:

'Yönetimin normal olduğunu belirtince anlaşamamakta anlaştık'

Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu konularda dikkatini çekmeye çalıştım. 1- Başkanlık sistemi bize uygun değil, değiştirilmeli. 2- Türkiye'de ekonomi ve dış politikada gidişat endişe verici.

Denetlenemeyen bir başkanlık sistemi oluşmuş… Sistemde, bütün yetki tek kişide. Bunun mahsurlu olduğunu ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı yönetimin normal olduğunu belirtince anlaşamamakta anlaştık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde değişiklik düşünmediğini çok açık ifade etti. Ben de sistem değişikliğini önemsediğimi, bu olmadan seçim ittifakı da olmayacağını belirttim.

'Ekonomide sorun var' sözlerine Erdoğan'dan 'bunlar abartılıyor' yanıtı

Ülkede ekonomide de problemlerin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyince, ‘Bunlar abartılıyor' karşılığını verdi. ‘Bunları söyleyecek, sizin görüşleriniz dışında da ifade edecek kişilere ihtiyaç var. Bunlar olmazsa bir fikrin olgunlaşması mümkün olmaz' dedim. O da ‘Şu an kurulan sistemde istişarelere yer verildiğini' ifade etti.

Fındık üreticisinin, ihracatın dolar bazındaki değerinin altında ücret almasının makul olmadığını söyleyince, ‘Hayır, fındık üreticisi çok memnun' karşılığını verdi. ‘Bu kanaat biraz size yanlış aktarılıyor' dedim.

Cumhurbaşkanı'nda ‘işler iyi gidiyor' kanaati var. Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun. Kendisine bu bilgileri getirenler, memnun olması kanaatini geliştirmesini onda oluşturmuş. Veya kendisi başka türlü kanaatler gelse de gidişatın doğru olduğuna inanıyor.

Erdoğan ittifak teklif etti

Temel Karamollaoğlu, Tayyip Erdoğan'ın ittifak teklif ettiğini söyledi, “Bu yönetim tarzında anlaşmadan bir birlikteliğin mümkün olmayacağını belirttim” dedi.

PCR testi nedeniyle uzakta oturdum

Karamollaoğlu, Beştepe'deki görüşmede Erdoğan'ın yanındaki koltukta değil de karşısındaki kanepede oturmasının nedenini şöyle açıkladı: “Oturtulduğum koltuk meselesi biraz abartıldı gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince ‘Biraz mesafeli oturalım' dedi.”



