EYT'liler kızgın: Tutumun neden değiştiğini açıkladı...

Yandaş medya günlerce emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarla ilgili olarak "EYT düzenlemesi için rota belli oldu", "EYT'de düğmeye basıldı", "Milyonları ilgilendiren EYT için yeni formül" gibi manşetler atmış, konuya ilişkin çalışmalar yapıldığını öne sürmüştü.

Yandaş medyada üst üste çıkan bu haberler sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de iddiaları destekleyecek bir açıklamada bulunmuş, EYT için maliyet araştırılması yapıldığını söylemişti.

Yandaş medyanın yaptığı haberler ve Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamadan sonra ise Balkan Bilgin dün gerçekleştirdiği açıklamada "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti.

EYT Federasyonu Başkan Yardımcısı Alper Özüpak, EYT gündemini ve yandaş medyanın tutumunu soL'a değerlendirdi.

Oktay'ın açıklamasından sonra tutum değişti

Alper Özüpak, yandaş medyanın haberlerine de, Bakan Bilgin'in açıklamasına da en başından beri temkinli yaklaştıklarını ifade etti.

Özüpak gelişmelere karşı temkinli durmalarının nedeni olarak 2019 yılında EYT üzerine gerçekleştirilmiş olan görüşmelerin sonrasında bu görüşmelerin yapılmadığının iddia edilmiş olmasını gösterdi.

Özüpak, Bakan Bilgin'in açıklamalarındaki değişimin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bu iki açıklama arasında yapmış olduğu EYT açıklamasını gösterdi. Oktay, EYT gündemine ilişkin "Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır” açıklamasında bulunmuştu.

Seçim kozu yapacaklar

AKP'nin EYT konusunu seçim döneminde gündeme getireceğini düşündüklerini dile getiren Özüpak, AKP'nin seçim döneminde oy için EYT gündemine dair "yetersiz" adımlar atabileceğini belirtti.

İktidara yakın medyanın günlerce EYT gündemine dair "müjde" haberleri yapmasını değerlendiren Özüpak, bu haberlerin birer çalışma olduğunu belirtti. Özüpak, bu haberler vasıtasıyla EYT'lilere nabız yoklaması yapıldığını ifade etti.