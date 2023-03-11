Erdoğan'ın ittifaka davet ettiği parti, kararını bugün açıklayacak

AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan, 5 Şubat tarihinde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmüştü.

HÜDA-PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramanlı, "Yarın (bugün) saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Ramanlı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. İki parti görüşmeleri devam ettiriyordu, deprem nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Bu hafta itibarıyla görüşmeler hız kazandı. Yarın (Bugün) Genel Başkanımız kararını parti divanına açıklayacak biz de kamuoyuyla ittifak kararımızı paylaşacağız."