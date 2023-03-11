Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonucu açıklandı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesi sonrası cumhurbaşkanlığı anket sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Haber Merkezi

PİAR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 

Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy oranına sahipken, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,9'da kaldı.

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