PİAR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy oranına sahipken, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,9'da kaldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonucu açıklandı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesi sonrası cumhurbaşkanlığı anket sonuçları ortaya çıkmaya başladı.
Haber Merkezi
PİAR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy oranına sahipken, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,9'da kaldı.