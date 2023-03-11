Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonucu açıklandı

PİAR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy oranına sahipken, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,9'da kaldı.