Erdoğan'ın Güney Kore mesaisi başladı: Sinop Nükleer Santrali pazarlığı ve sermayeye çağrı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılından bu yana ilk kez resmi bir ziyaret kapsamında bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.

Üç gün sürecek olan ziyaret sırasında Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali ve ikili ticari anlaşmalar yer aldı.

Yarın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile resmi bir zirve gerçekleştirmesi planlanan Erdoğan'ın ziyaretinin ilk gününde *Yonhap*'a verdiği mülakatta enerji ve teknoloji alanındaki pazar arayışı öne çıktı.

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Sinop Nükleer Santrali için KEPCO ile görüşmeler sürüyor

Karadeniz kıyısında kurulması planlanan Sinop nükleer projesinin teknik ve ekonomik şartları üzerine Güney Kore devletine ait enerji şirketi KEPCO (Korea Electric Power Corp) ile çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, Güney Kore'nin bu projede ortak olabileceğine işaret etti.

Erdoğan, nükleer santral projesi için nihai ortağın seçilmesinden önce Ankara'nın finansman koşullarını, elektrik maliyetlerini ve Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik getirileri tartacağını sözlerine ekledi.

Yabancı sermayeye teknoloji ve lojistik daveti

Mülakatta savunma sanayisi, yarı iletkenler, yapay zeka ve robotik alanlarını iki ülke arasındaki "potansiyel işbirliği başlıkları" olarak tanımlayan Erdoğan, Güney Kore sermayesini Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya ve ortak üretime çağırdı.

İki ülkenin 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalıştığını ifade eden Erdoğan, mevcut ticaret dengesinin Güney Kore lehine olmasından kaynaklı dengesizliğin giderilmesi için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Güney Koreli şirketlere seslenerek, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'deki devasa ulaştırma ve lojistik projelerinde yer almaları için davette bulundu.

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