Zelenskiy yarın İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. İstanbul'da gerçekleşecek görüşmede Erdoğan ve Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik gelişmelerini ele alması bekleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Duran, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumunun değerlendirileceğini belirtti.

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Ankara'dan üçlü zirve girişimi

Ziyaret, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki girişimlerini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Zelenskiy, 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapması önerisine açık olduklarını açıklamıştı. Zelenskiy, böyle bir zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi halinde Ukrayna'nın katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Erdoğan da 28 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomatik müzakerelerin yeniden canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemişti.

Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliği de gündemde

Görüşmenin önemli başlıklarından birini de Karadeniz'deki güvenlik durumu oluşturacak. Savaşın deniz ticareti üzerindeki etkileri ve ticari gemilere yönelik saldırılar Ankara'nın gündeminde öne çıkıyor.

Erdoğan, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve taraflara bu saldırıları durdurma çağrısında bulunmuştu.

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