Erdoğan’ın 'sokak' paylaşımına tepki yağdı, anayasa vurgulu 'Topluluk Notu' eklendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokak protestolarına ilişkin açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Erdoğan’ın paylaşımına eklenen Topluluk Notu’nda Anayasa’nın toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını düzenleyen 34. maddesi hatırlatılırken, protesto hakkının tehditlerle engellenemeyeceğini belirten yorumlar yaptı.

Erdoğan’ın paylaşımına eklenen Topluluk Notu’nda, Anayasa’nın 34. maddesindeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne yer verildi. Notta ayrıca Anayasa’nın 11. maddesi hatırlatılarak Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organları dahil herkesi bağladığı vurgulandı.

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'Anayasal hakkımı kullanırken sana sormayacağım'

Erdoğan’ın paylaşımına yanıt veren yurttaşlar, sokakta protesto hakkının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, “Yasal olarak sokağa çıkıp protesto hakkını kullanmak serbesttir. Fon hırsızlarını yakala, insanları tehdit mi ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise “Haddini bil. Sen kimi tehdit ediyorsun? Anayasal hakkımı kullanırken sana sormayacağım” sözleriyle Erdoğan’a tepki gösterdi.

Paylaşımın altındaki bir diğer yorumda, “Neden insanları tehdit ediyorsun? Sokağa çıkıp demokratik hak aramak ne zamandır yasak? Sen işini yap önce, milleti soyanların tamamı AKP’li” ifadeleri yer aldı.

'Bıçak kemiğe dayandı'

Yorumlarda ekonomik sorunlar da öne çıktı.

Bir kullanıcı, “Sen öde bak fon mağdurlarının hakkını, o zaman görürsün sosyal patlamayı. Bıçak kemiğe dayandı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka yurttaş da demokrasi ile protesto hakkı arasındaki ilişkiye dair “Demokrasi diye atıp tutuyorsun, demokrasilerde sokağa çıkmak özgürlük, senin gibi seçilmişten izin alacak değiliz, biz halkız” yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımına iki binden fazla benzer içerikte yorum gelirken, yüzlerce kişi de paylaşımı alıntılayıp tepki gösterdi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, söz konusu paylaşımında "Avrupa’nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" demişti.

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