AKP'yi halk tepkisi korkusu sardı: Erdoğan'dan ‘Türkiye sokağa teslim edilecek ülke değil’ çıkışı

Milyonların fon vurgunuyla ortaya çıkanlara, Yeni Osmanlıcı politikalarla ülkemizin savaşların cephesi haline getirilmesine, basına yönelik baskı ve sansüre karşı tepkisi birikirken, AKP iktidarını Avrupa’da yükselen halk hareketlerine benzer bir tepkiyle karşılaşma endişesi sardı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu endişesini ortaya koyarak "Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir” dedi.

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Muhalefetin son günlerde “savaş jargonu”nu diline doladığı savunan Erdoğan “Türkiye, hamdolsun, her karışında sulhü sükûnun hâkim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Fakat Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir” diye konuştu.

'İsteyen istediğini söylüyor, yazıyor, konuşuyor'

Erdoğan basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına saldırılara karşı tepkileri de hedef alarak “Basın özgürlüğü bahanesiyle hükümetimize saldıranlar, nümayişle suç bastırmaya çalışmadan önce, eğer yapabiliyorlarsa, çıksınlar, sarf ettikleri kirli ilişkileri açıklasınlar. Kimse kusura bakmasın. Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler” ifadesini kullandı.

“Bizim ne basın özgürlüğüyle ne de eleştirel seslerle bir sorunumuz vardır. Türkiye, medya çeşitliliği açısından dünyanın en ileri ülkelerinden biridir. Avrupa'da televizyon kanalı sayısı itibarıyla ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor” diyen Erdoğan “her görüşten yüzlerce televizyon kanalı, binlerce radyo kanalının ülkemizde özgürce yayın yaptığını" ileri sürdü.

“Hakaret, yalan ve dezenformasyon içermediği sürece isteyen istediğini söylüyor, yazıyor, konuşuyor” diyen Erdoğan “Biz de bunu Türkiye'nin sosyolojik çeşitliliğinin bir sembolü olarak görüyor, farklı sesleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ama dünyanın bütün demokratik ülkeleri gibi Türkiye de alengirli ilişkiler üzerinden kendisine operasyon çekilmesine müsaade etmez, edemez” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Meclis’e sunulan 2027 bütçesine de değinen Erdoğan bütçede “toplumsal refahı ve sosyal adaleti merkeze aldıklarını” iddia etti.

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